Guerre au Moyen-Orient : l'armée iranienne offre 30.000 dollars pour tuer ou capturer des soldats américains, les femmes recevront le double

Aucun déploiement connu de troupes américaines au sol n'a eu lieu en Iran pendant la guerre au Moyen-Orient, à l'exception d'une mission de sauvetage menée en avril.

Amir Hatami à Téhéran, en Iran, le 7 janvier 2026. ( Iranian Army Media Office / HANDOUT )

L'armée de la République islamique d'Iran a promis dimanche 17 août que toute personne qui tuerait ou capturerait un soldat américain recevra 30.000 dollars -le double si l'action est menée par une femme.

"Quiconque tue ou capture et remet à l'armée de la République islamique d'Iran un militaire américain envahisseur recevra une récompense équivalente à 30.000 dollars, soit cinq milliards de tomans", a-t-il déclaré, en utilisant cette unité monétaire informelle équivalant à 10.000 rials iraniens. En employant le terme "envahisseur", Amir Hatami suggère qu'il s'agirait du cas où l'Iran ferait l'objet d'une violation de son territoire.

"Les courageuses femmes iraniennes qui accompliront une telle action recevront le double de cette récompense", a-t-il ajouté.

Le chef d'état-major de l'armée, Amir Hatami, a affirmé que ce dispositif avait été mis en place à la suite d' un "grand nombre de demandes" de personnes souhaitant contribuer financièrement , selon l'agence officielle Irna.

Cessez-le-feu inopérant

Aucun déploiement connu de troupes américaines au sol n'a eu lieu en Iran pendant la guerre au Moyen-Orient, à l'exception d'une mission de sauvetage menée en avril pour porter secours à un pilote américain dont l'appareil s'était écrasé.

La guerre entre Téhéran et Washington a été déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël contre la République islamique qui a répliqué en lançant des frappes sur les pays du Golfe alliés de Washington.

Un cessez-le-feu a été conclu en avril suivi d'un accord-cadre en juin en vue de négociations de paix, qui a ensuite volé en éclats.

L'Iran et les États-Unis ont depuis échangé sporadiquement des frappes qui se concentrées principalement autour du stratégique détroit d'Ormuz.