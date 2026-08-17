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Japon-La croissance de l'économie inférieure aux attentes au T2
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 08:23
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Un homme passe dans la rue près d'un chantier à Tokyo

Un homme passe dans la rue près d'un chantier à Tokyo

L'économie japonaise a progressé ‌à un rythme moins important qu'attendu au deuxième trimestre, montrent des ​données officielles publiées lundi, alors que la consommation privée a ralenti en raison de la hausse des coûts des matières premières et des perturbations ​liées à la guerre au Moyen-Orient.

D'après les données du gouvernement, le produit intérieur brut (PIB) du ​Japon a augmenté au deuxième trimestre ⁠de 1,1% sur un an, contre un consensus de +2,0%, après une ‌hausse de 1,9% en lecture définitive au premier trimestre. Il s'agit toutefois d'un troisième trimestre consécutif de hausse.

En rythme ​trimestriel, l'économie japonaise a ‌progressé de 0,3% sur la période avril-juin, alors que ⁠les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 0,5%.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, est restée stable. ⁠Le marché s'attendait ‌à une augmentation de 0,5%.

Pour leur part, les dépenses ⁠en capital ont décliné de 1,2% sur la période avril-juin, contre ‌un consensus de +0,4%.

La demande extérieure nette a ajouté 0,5 point ⁠de pourcentage à la croissance au deuxième trimestre. Les ⁠exportations du Japon ‌sont restées robustes grâce notamment à la demande américaine pour les véhicules ​hybrides japonais et les investissements mondiaux ‌dans l'intelligence artificielle (IA), qui ont soutenu les livraisons d'équipements technologiques.

Mais des analystes ont dit craindre ​que la hausse des coûts des produits importés et les pressions inflationnistes finissent par être répercutés sur les consommateurs, avec une ⁠menace pour les dépenses des ménages d'ici la fin de l'année.

Une enquête réalisée ce mois-ci par le Centre japonais de recherche économique indique que 37 économistes s'attendent à ce que la croissance du PIB japonais recule au troisième trimestre à +0,5% en rythme annuel.

(Makiko Yamazaki et Chang-Ran Kim; ​version française Jean Terzian)

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