Japon-La croissance de l'économie inférieure aux attentes au T2

Un homme passe dans la rue près d'un chantier à Tokyo
L'économie japonaise a progressé à un rythme moins important qu'attendu au deuxième trimestre, montrent des données officielles publiées lundi, alors que la consommation privée a ralenti en raison de la hausse des coûts des matières premières et des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.
D'après les données du gouvernement, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a augmenté au deuxième trimestre de 1,1% sur un an, contre un consensus de +2,0%, après une hausse de 1,9% en lecture définitive au premier trimestre. Il s'agit toutefois d'un troisième trimestre consécutif de hausse.
En rythme trimestriel, l'économie japonaise a progressé de 0,3% sur la période avril-juin, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 0,5%.
La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, est restée stable. Le marché s'attendait à une augmentation de 0,5%.
Pour leur part, les dépenses en capital ont décliné de 1,2% sur la période avril-juin, contre un consensus de +0,4%.
La demande extérieure nette a ajouté 0,5 point de pourcentage à la croissance au deuxième trimestre. Les exportations du Japon sont restées robustes grâce notamment à la demande américaine pour les véhicules hybrides japonais et les investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle (IA), qui ont soutenu les livraisons d'équipements technologiques.
Mais des analystes ont dit craindre que la hausse des coûts des produits importés et les pressions inflationnistes finissent par être répercutés sur les consommateurs, avec une menace pour les dépenses des ménages d'ici la fin de l'année.
Une enquête réalisée ce mois-ci par le Centre japonais de recherche économique indique que 37 économistes s'attendent à ce que la croissance du PIB japonais recule au troisième trimestre à +0,5% en rythme annuel.
(Makiko Yamazaki et Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)
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