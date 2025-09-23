Guardiola promet à Khusanov un bel avenir avec City

Et ce n’est pas du Pepo .

Présent en conférence de presse ce mardi, en vue du match de Coupe de ce mercredi soir entre Manchester City et Huddersfield , Pep Guardiola a été interrogé sur le rendement de son poulain Abdukodir Khusanov. Arrivé en janvier dernier du RC Lens, pour 50 millions d’euros, le défenseur ouzbek semble faire les beaux jours de son entraîneur, qui le voit s’installer à Manchester sur le long terme. « On sent tout de suite qu’il s’agit d’une recrue incroyable, l’une des meilleures que ce club ait jamais eues, affirme le coach espagnol. Ce gars va faire une longue carrière dans ce club. » …

KM pour SOFOOT.com