 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe D : l'Ukraine accrochée en Azerbaïdjan
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 21:01

Groupe D : l'Ukraine accrochée en Azerbaïdjan

Groupe D : l'Ukraine accrochée en Azerbaïdjan

La voie est libre pour les Bleus !

Dans l’autre match du groupe D, qui se jouait plus tôt (18h00), l’Azerbaïdjan et l’Ukraine se sont quittés sur un match nul (1-1) . Pourtant mis sur de bons rails par l’ouverture du score de Georgiy Sudakov, les Ukrainiens ont été rejoints dans les vingt dernières minutes et une égalisation sur penalty d’Emin Mahmudov.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Guerre en Ukraine
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »
    Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »
    information fournie par So Foot 09.09.2025 23:31 

    DD pas fan du public parisien. Hué par le public du Parc des Princes quand bien même son départ de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a dû composer avec les sifflets des quelques supporters parisiens présents dans leur stade pour France-Islande (2-1) . Après ... Lire la suite

  • Le capitaine des Bleus Kylian Mbappe lors du match de qualifications au Mondial-2026 contre l'Islande, le 9 septembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Mondial-2026: la France souffre mais s'en sort face à l'Islande
    information fournie par AFP 09.09.2025 23:15 

    En manque d'inspiration, l'équipe de France, portée par son capitaine Kylian Mbappé, buteur et passeur, a tout de même fini par arracher un deuxième succès en autant de rencontres dans les qualifications du Mondial-2026, contre l'Islande (2-1), mardi au Parc des ... Lire la suite

  • La Norvège explose la Moldavie, l'Angleterre facile en Serbie
    La Norvège explose la Moldavie, l'Angleterre facile en Serbie
    information fournie par So Foot 09.09.2025 22:59 

    Cette fois, Erling en a un peu laissé à ses coéquipiers. Sur les neuf rencontres de ce mardi, en qualifications zone Europe pour la Coupe du Monde 2026, il y en a eu deux où il n’y pas eu du tout match. À commencer par la Norvège, qui a littéralement étrillé son ... Lire la suite

  • La France évite le blocage face à l'Islande
    La France évite le blocage face à l'Islande
    information fournie par So Foot 09.09.2025 22:48 

    À la veille de voir une partie du pays bloqué et quelques minutes après avoir découvert le nom du nouveau Premier ministre, l'équipe de France a gagné en se faisant peur, ce mardi soir, contre l'Islande (2-1). Les Bleus ont évité des maux de tête et passent en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank