Groupe D : l'Ukraine accrochée en Azerbaïdjan
La voie est libre pour les Bleus !
Dans l’autre match du groupe D, qui se jouait plus tôt (18h00), l’Azerbaïdjan et l’Ukraine se sont quittés sur un match nul (1-1) . Pourtant mis sur de bons rails par l’ouverture du score de Georgiy Sudakov, les Ukrainiens ont été rejoints dans les vingt dernières minutes et une égalisation sur penalty d’Emin Mahmudov.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
