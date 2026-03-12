Grosse audience pour PSG-Chelsea
Et personne devant Des racines et des ailes ? Large vainqueur de Chelsea (5-2) ce mardi, le Paris Saint-Germain a, une nouvelle fois, ameuté les foules, puisque 1,79 million de téléspectateurs ont assisté à la partie diffusée sur Canal+ (part d’audience de 10,4% selon Médiamétrie).
Pas un record pour Paris
Comme le précise L’Équipe , il s’agit du deuxième gros score parisien cette saison, derrière le Barça-PSG du 1 er octobre dernier (1,88 million). Malgré tout, le record de cette édition 2025-2026 appartient à l’OM, avec 2,01 millions de téléspectateurs réunis pour assister à la rencontre face au Real Madrid, le 16 septembre.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
