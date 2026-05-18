José Mourinho de retour au Real Madrid, c'est imminent

C’était dans les tuyaux, c’est désormais (presque) officiel. Selon Fabrizio Romano, José Mourinho sera bien l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine . Un contrat de deux ans attendrait « The Special One » , qui quitte Benfica après une saison invaincue en championnat, mais une 3 e place au classement de Liga Portugal et sans qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Interrogé sur le sujet ce dimanche en conférence de presse, Mourinho avait fait du Mourinho en indiquant qu’ « il y avait 99 % de chances que je reste à Benfica » .

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍 All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents. Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game. The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC…

TC pour SOFOOT.com