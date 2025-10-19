Gros grosse tuile pour Amine Gouiri
La fête est déjà gâchée.
Si l’OM s’est régalé ce samedi au Vélodrome contre Le Havre (6-2), il a également donné des nouvelles – plutôt mauvaises – de son attaquant Amine Gouri, revenu blessé de sélection après un violent choc avec le gardien ougandais Salim Magoola. « Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite , écrit le club . Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois . » Gouiri va ainsi manquer la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre – 18 janvier) et de nombreuses échéances avec l’OM.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer