Gros engouement pour les féminines de l'OM au Vélodrome

L’équipe féminine de l’Olympique de Marseille au Vélodrome, c’est déjà un franc succès : le club a annoncé que la tribune Ganay était déjà complète pour la réception du Montpellier Hérault SC le 28 mars prochain. Suite à cet engouement, la billetterie a été ouverte pour remplir la tribune Jean Bouin .

En 10 heures, les supporters phocéens s’étaient déjà emparés de 10 000 places pour encourager leur équipe dans la course pour le maintien (le MHSC est d’ailleurs dans le même bateau, mais un peu plus à la dérive avec 8 points de retard sur l’OM, premier non-relégable). Mission : réduire les Héraultaises en soupe de poisson.…

SW pour SOFOOT.com