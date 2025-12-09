Gros doutes sur la présence de Kylian Mbappé contre Manchester City
Madrid a peur.
Selon les informations de Marca , Kylian Mbappé n’a pas rejoint ses coéquipiers à l’entraînement avant le match du Real Madrid contre Manchester City ce mercredi . De quoi jeter le doute sur sa participation, alors que l’attaquant de 26 ans était annoncé disponible malgré une fracture au doigt. Kyky de Bondy souffre aussi de douleurs au genou, touché dimanche dernier lors du match contre Celta de Vigo. La décision finale dépendra de l’état de forme du joueur dans les heures précédant la rencontre.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
