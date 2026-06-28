Gros coup dur pour Manuel Ugarte
Une Coupe du monde en enfer… Battu et éliminé par l’Espagne, l’Uruguay a également vu Manuel Ugarte sortir sur civière juste avant la pause. Deux jours plus tard, la Fédération a annoncé que l’ancien milieu de terrain du PSG souffrait d’une rupture des ligaments croisés .
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