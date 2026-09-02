 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groenland-Les discussions avec les USA se poursuivent-ministre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 10:55
Ajouter Boursorama à vos sources

Le ministre des Affaires étrangères du Groenland, Mute Egede, a déclaré mercredi que les négociations avec les Etats-Unis sur l'avenir de l'île arctique se poursuivaient, tout en refusant de livrer des détails sur le contenu de ces discussions.

Les déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles les Etats-Unis doivent acquérir le Groenland, territoire danois doté d'une large autonomie, ont provoqué des tensions entre Washington et Copenhague, tous deux membres de l'Otan. Le dossier a toutefois depuis été transféré sur le terrain diplomatique.

"Les responsables travaillent d'arrache-pied pour résoudre la situation. Malheureusement, je ne peux pas partager les détails de ces discussions, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre dialogue se poursuit", a déclaré Mute Egede lors d'un débat au Parlement européen.

Signe que les tensions n'ont pas entièrement disparu, le Danemark a déployé des conscrits au Groenland, dans le cadre d'un programme lancé par le gouvernement danois visant à renforcer la défense de l'Arctique.

(Stine Jacobsen; version française Nicolas Delame)

Groenland
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photographie prise le 25 août montrant l'astronaute française Sophie Adenot en dehors de la Station spatiale internationale (ISS) et publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA) ( EUROPEAN SPACE AGENCY / Handout )
    Troisième sortie dans l'espace pour Sophie Adenot, cette fois 100% féminine
    information fournie par AFP 02.09.2026 11:52 

    Sophie Adenot a achevé mardi sa troisième sortie en dehors de la Station spatiale internationale en l'espace de seulement deux semaines, en étant cette fois aux commandes d'une équipe 100% féminine. Equipée d'une combinaison ornée de bandes rouges à cette occasion, ... Lire la suite

  • La magistrate française Johanna Brousse, cheffe de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, à Paris, le 31 août 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )
    Face à l'explosion de la criminalité en ligne, une "cybercombattante" au tribunal de Paris
    information fournie par AFP 02.09.2026 11:47 

    Du multimilliardaire Elon Musk aux adolescents pirates, des pédocriminels aux narcotrafiquants, la magistrate Johanna Brousse dévoile dans un livre les coulisses de la lutte contre une cybercriminalité, à laquelle l'intelligence artificielle menace de donner un ... Lire la suite

  • Tapisserie de Bayeux : art, diplomatie, histoire et scandales
    Tapisserie de Bayeux : art, diplomatie, histoire et scandales
    information fournie par France 24 02.09.2026 11:35 

    À la Une de la presse, mercredi : la rentrée en Ukraine, dans des écoles souterraines ; le Forum des Îles du Pacifique, sous tension géopolitique ; et la tapisserie de Bayeux inaugurée au British Museum de Londres, une histoire de diplomatie mais pas que.

  • Sarah Knafo, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    En attendant Zemmour, Sarah Knafo continue d'écrire son histoire
    information fournie par AFP 02.09.2026 11:13 

    Son parti n'a pas encore de candidat à l'Elysée, mais Sarah Knafo a déjà un programme économique clé en main, toujours aussi radicalement de droite et libéral. Elle le dévoile dans un premier livre, promis au succès avec le soutien du groupe Bolloré. Pour propulser ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank