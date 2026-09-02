Groenland-Les discussions avec les USA se poursuivent-ministre

Le ministre des Affaires étrangères du Groenland, Mute Egede, a déclaré mercredi que les négociations avec les Etats-Unis sur l'avenir de l'île arctique se poursuivaient, tout en refusant de livrer des détails sur le contenu de ces discussions.

Les déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles les Etats-Unis doivent acquérir le Groenland, territoire danois doté d'une large autonomie, ont provoqué des tensions entre Washington et Copenhague, tous deux membres de l'Otan. Le dossier a toutefois depuis été transféré sur le terrain diplomatique.

"Les responsables travaillent d'arrache-pied pour résoudre la situation. Malheureusement, je ne peux pas partager les détails de ces discussions, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre dialogue se poursuit", a déclaré Mute Egede lors d'un débat au Parlement européen.

Signe que les tensions n'ont pas entièrement disparu, le Danemark a déployé des conscrits au Groenland, dans le cadre d'un programme lancé par le gouvernement danois visant à renforcer la défense de l'Arctique.

(Stine Jacobsen; version française Nicolas Delame)