Fibre Excellence: la région demande une "nationalisation temporaire" de l'usine de pâte à papier

( AFP / THIBAUD MORITZ )

La région Occitanie demande à l'Etat "une nationalisation temporaire" de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence, basée à Saint-Gaudens (Haute Garonne) afin d'avoir le temps de trouver un industriel partenaire, a indiqué sa présidente Carole Delga mercredi.

"Je demande une nationalisation temporaire de Fibre Excellence, avec une prise de participation de l'Etat, pour laisser le temps à un partenariat industriel de se former", a déclaré Mme Delga lors d'une conférence de presse.

Elle demande une participation de l'Etat de 15 millions d'euros, se répartissant pour 5 millions en capital et 10 millions en trésorerie tandis que la région Occitanie apportera 13 millions dont 8 millions en capital et 5 millions en trésorerie.

Cette "prise de participation de l'Etat" est "de la compétence du président de la République", a insisté Mme Delga. "Dans ce pays, il faut se battre, arrêter l'immobilisme", a-t-elle lancé.

Il s'agit, selon elle, par cette "prise de participation publique majoritaire et temporaire" de donner du temps au projet pour nouer des partenariats industriels alors que les dispositifs du Tribunal de Commerce ne permettent pas de donner ces délais.

"Nous avons besoin de trois à quatre mois de plus" pour trouver "un investisseur étranger", a indiqué la présidente de région alors qu'un industriel portugais a visité l'usine de Saint-Gaudens mardi, a-t-elle précisé.

La société risque la liquidation judiciaire dès le 8 septembre, si le Tribunal de commerce le décide alors qu'il a demandé une amélioration d'ici jeudi de l'offre de reprise en cours.

L'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens, à l'arrêt depuis avril, emploie 270 salariés. L'autre site du groupe, l'usine de Tarascon, a été mis en liquidation judiciaire le 29 juillet.