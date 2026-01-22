 Aller au contenu principal
Groenland-L'Otan devra renforcer sa présence dans l'Arctique après l'accord-cadre avec Trump, dit Rutte
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 11:20

(Actualisé avec détails)

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré jeudi que l'accord-cadre qui sera conclu avec le président américain Donald Trump au sujet du Groenland implique que l'Otan devra renforcer sa présence dans l'Arctique.

Mark Rutte a déclaré lors d'une interview accordée à Reuters en marge du Forum économique mondial de Davos qu'il était désormais de la responsabilité des commandants de l'alliance militaire de travailler sur les détails des exigences supplémentaires, ajoutant être sûr que tous les alliés de l'Otan souhaiteraient contribuer à l'effort.

"Nous nous réunirons au sein de l'Otan avec nos hauts commandants pour déterminer ce qui est nécessaire", a-t-il déclaré.

"Je n'ai aucun doute sur le fait que l'on puisse faire cela rapidement. J'espère certainement que ce sera pour 2026, j'espère même début 2026."

(Reportage Mark John; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Groenland
OTAN
Donald Trump
