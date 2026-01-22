 Aller au contenu principal
Groenland: L'Otan devra renforcer sa présence dans l'Arctique après l'accord-cadre avec Trump, dit Rutte
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:08

Le président américain Trump rencontre le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, à Washington

Le secrétaire général de l'Otan, Mark ‍Rutte, a déclaré jeudi que l'accord-cadre qui sera conclu avec le ‌président américain Donald Trump au sujet du Groenland implique que l'Otan ​devra renforcer sa présence dans ⁠l'Arctique.

Mark Rutte a déclaré lors d'une interview accordée à Reuters ⁠en ‍marge du Forum économique mondial ⁠de Davos qu'il était désormais de la responsabilité des commandants de l'alliance ​militaire de travailler sur les détails des exigences supplémentaires, ajoutant être ⁠sûr que tous les ​alliés de l'Otan souhaiteraient contribuer à ​l'effort.

"Nous nous ​réunirons au sein de l'Otan ​avec nos hauts ⁠commandants pour déterminer ce qui est nécessaire", a-t-il déclaré.

"Je n'ai aucun doute sur le fait que l'on ‌puisse faire cela rapidement. J'espère certainement que ce sera pour 2026, j'espère même début 2026."

(Reportage Mark John; version française Zhifan Liu, édité par ‌Kate Entringer)

Groenland
OTAN
Donald Trump
1 commentaire

  • 13:30

    Avec le singe orange on est dans la psychiatrie à un stade avancé , les grandes nations devront gérer fermement ce déchet jusqu'à son statut final celui de légume.....à moins que les américains soient moins tolérant avec Trump.....A suivre

L'offre BoursoBank