L'UE abandonne pour l'instant l'idée d'activer l'instrument anti-coercition contre les Etats-Unis, dit une source diplomatique
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:02

Une illustration des drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne

Les préparations en vue d'activer l'instrument anti-coercition de ‍l'Union européenne (UE) ne sont plus d'actualité pour le moment, a déclaré jeudi une ‌source diplomatique, alors que le président américain Donald Trump est brusquement ​revenu sur ses menaces d'imposer des ⁠droits de douane comme levier pour s'emparer du Groenland.

"La préparation prévue ⁠de mesures ‍anti-coercitives (ACI) est pour l'instant abandonnée", ⁠a déclaré le diplomate.

Les Européens avaient indiqué en début de semaine envisager d'activer ​l'instrument anti-coercition (ACI) qui permet de restreindre les investissements et de limiter les exportations ⁠de services tels que ceux ​fournis par les géants américains ​du numérique, ​en réponse aux menaces douanières de Donald ​Trump.

Le diplomate a ⁠également indiqué que l'accord commercial entre le Mercosur et l'UE serait appliqué à titre provisoire une fois que le ‌premier pays du groupe l'aurait ratifié, ajoutant qu'il s'agirait probablement du Paraguay en mars.

(Reportage Andreas Rinke, rédigé par Madeline Chambers ; version française Zhifan Liu, édité par ‌Kate Entringer)

