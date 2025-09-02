Grimsby condamné après sa qualification contre Manchester United
Rattrapé par la patrouille.
Moins d’une semaine après son exploit contre Manchester United, le modeste club de Grimsby a été condamné par l’English Football League à une amende de 20 000 livres sterlings dont 10 000 avec sursis . La raison : le pensionnaire de League Two a laissé son joueur Clarke Oduor participer à la rencontre face aux Red Devils alors qu’il était inéligible. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
