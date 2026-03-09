Griezmann, une bonne decisión pour l’Atlético et le foot

L’histoire entre l’Atlético de Madrid et Antoine Griezmann ne pouvait pas se finir maintenant, pas comme ça, en pleine saison. Le Français qui aura bientôt 35 ans ne rejoindra pas la MLS dès cet hiver, avec l’idée de finir son aventure colchonero en beauté.

Il semblait proche de filer en MLS, mais il a préféré lâcher sa meilleure talonnade pour servir Nicolás González et aider les siens à l’emporter face à la Real Sociedad samedi (3-2). Antoine Griezmann peut être sûr d’une chose : il n’est pas resté à l’Atlético de Madrid pour rien. S’il n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Diego Simeone, il reste l’âme de ce club et un élément important d’une équipe qui ne voulait pas le voir partir dès cet hiver. À bientôt 35 ans (le 21 mars), le Mâconnais s’éclate et continue de faire tourner le compteur (12 buts et 3 passes dé en 39 apparitions cette saison).

El taconazo de Griezmann es una pasada. Qué maravilla 😍pic.twitter.com/hCmSLkUpOC…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com