Griezmann, Pogba, Varane, Mbappé : les absents font parler

Traversée dans un relatif anonymat, la trêve internationale d’octobre aura surtout fait parler les absents : Mbappé, Pogba, Griezmann et Varane. Comme une certaine idée d’un football qui n’intéresse plus que par ses à-côtés.

Un chouchou qui s’en va, un autre (peut-être) sur le retour, un retraité lessivé et un modèle fragilisé. Voici, en quelques lignes, le résumé des derniers jours offerts par Antoine Griezmann, Paul Pogba, Raphaël Varane et Kylian Mbappé. Chacun dans leur situation, ces figures du ballon rond ont effectivement fait parler d’elles malgré leur absence – provisoire ou définitive – en équipe de France. Les autres Bleus, eux, étaient bien présents sur le terrain en Ligue des nations mais n’auront suscité aucun réel engouement. À l’image du football dans sa globalité finalement, dont la ferveur populaire s’estompe doucement.

La France n’a plus de chouchou(s)

Le premier à entrer en scène, ou plutôt à la quitter, a été Griezmann. Visiblement arrivé au bout de son aventure internationale, le Mâconnais a préféré annoncer sa retraite en sélection et se focaliser sur son excellente dynamique à l’Atlético de Madrid. De quoi priver l’équipe de France de son dernier meneur de jeu pur jus et le public de son chouchou. Né aux yeux des Français en 2016 lors de l’Euro à la maison, Griezmann a incarné les Bleus façon Deschamps, mêlés de maîtrise technique et de pragmatisme parfois chiant mais souvent salvateur. Avant le gavage. Alors quand le vent des tensions liées à un brassard de capitaine non-attribué à commencer à souffler, le numéro 7 a préféré se retirer. Au bon moment, dans le bon tempo. Devenue un objet peu reluisant à voir, cette équipe de France se retrouve donc désormais privée du seul esthète qui lui restait encore de l’ancienne école (en attendant Bradley Barcola ?) et voit son gap avec des supporters – de moins en moins fidèles – se creuser davantage.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com