Ibrahim Mbaye a un nouveau prétendant

Un petit Snap en secret pour nous annoncer son transfert ? De moins en moins utilisé dans l’attaque du Paris Saint-Germain, le jeune Sénégalais Ibrahim Mbaye serait dans le viseur de nombreux cadors européens. Selon Sky Sports, Aston Villa envisagerait de le recruter l’été prochain .

Une perte de confiance

En grande forme en début de saison , le titi parisien a même été titulaire face au FC Barcelone en octobre. Malgré son jeune âge (18 ans), Mbaye a été convoqué pour la Coupe d’Afrique des Nations , dans laquelle il a inscrit un pion en huitième et même fait une entrée remarquable en finale.…

AR pour SOFOOT.com