Grève du 29 septembre : 40% de professeurs grévistes mardi, anticipe le premier syndicat des écoles primaires

Le mouvement social intervient dans le cadre de l'appel à la grève de la fonction publique lancé par les organisations syndicales.

( AFP / MARTIN BUREAU )

A la veille de la mobilisation nationale annoncée dans la fonction publique , le premier syndicat des enseignants des écoles primaires a indiqué s'attendre à 40% de grévistes chez les professeurs des écoles mardi 29 septembre. "Nous annonçons 40% de grévistes dans le premier degré", qui compte 710.000 enseignants dans les écoles publiques, a fait valoir le Snuipp-FSU.

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a pour sa part redit qu'"en principe, dans le premier degré, il y a un service d'accueil minimal qui est assuré par les collectivités locales". "Le taux de gréviste je ne le sais pas (...) Les revendications doivent être entendues parce qu'elles sont exprimées dans un cadre justement organisé et légitime", a-t-il ajouté, à l'antenne de RMC/BFMTV .

"La question des salaires est plutôt bien reçue"

Les enseignants des collèges et lycées ne sont pas tenus légalement de se déclarer en grève en amont.

"Ça devrait être une journée avec plutôt une bonne dynamique", avait anticipé vendredi auprès de l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat des enseignants au collège et au lycée. "On sent que globalement, partout, la question des salaires est plutôt bien reçue", avait-elle ajouté.

Des organisations étudiantes ont aussi prévu de se mobiliser mardi dans les universités. L'USL, principale organisation lycéenne, a également appelé à bloquer les établissements le même jour, souhaitant une "convergence des luttes" entre les élèves et les personnels de l'éducation.