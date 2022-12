Grève de Noël : La CFDT "ne soutient pas" le mouvement des contrôleurs SNCF

( AFP / MIGUEL MEDINA )

La CFDT a exprimé son désaccord avec la grève des contrôleurs de la SNCF, prévue pour le week-end de Noël. Le secrétaire général du syndicat Laurent Berger ne la soutient pas non plus à titre personnel, a-t-il déclaré jeudi 22 décembre sur RMC.

"La CFDT ne soutient pas cette grève", a assuré son secrétaire général Laurent Berger sur RMC jeudi 22 décembre. Le membre du syndicat ne la soutient pas à titre personnel non plus, et estime qu'il n'y a pas de contexte particulier justifiant le choix du week-end de Noël pour un tel mouvement social, alors que "les gens ont besoin de se retrouver, de passer du temps en famille".

Laurent Berger a évoqué les négociations de la CFDT, ainsi que les avancées salariales qui en ont déjà découlé "pour des personnels qui n'ont pas des situations très faciles dans le train", a-t-il rappelé. "On le voit tous, ce n'est pas forcément simple pour les contrôleurs ".

Il faut sauver le week-end du Nouvel An, estime la CFDT

Ces avancées salariales n'ont pas convaincu le collectif de contrôleurs grévistes, formé hors organisations syndicales. Toutefois, Laurent Berger a renouvelé son désaccord et espère que le week-end de Noël sera le seul à pâtir du mouvement . "Il faut très clairement sauver le week-end du Nouvel An ", a déclaré Laurent Berger.

De son côté, le PDG de la SNCF a aussi appelé les grévistes à revenir sur leur décision pour le 31 décembre. " Pour ce week-end, c'est malheureusement trop tard (...) mais il n'y a pas de raison de punir deux fois les Français", a déclaré Jean-Pierre Farandou sur RTL jeudi 22 décembre.

La SNCF a été vivement sollicitée par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui exige une solution "dans les prochaines heures" .