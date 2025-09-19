 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grenoble va rendre un dernier hommage à une de ses légendes
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 16:59

Grenoble va rendre un dernier hommage à une de ses légendes

Grenoble va rendre un dernier hommage à une de ses légendes

Une triste période pour Grenoble.

Ce mercredi Roger Garcin , ancien joueur, entraîneur, puis dirigeant du Grenoble Foot 38 s’est éteint à l’âge de 80 ans . Un hommage lui sera rendu dès ce vendredi soir, au Stade des Alpes , avant le « derby » face au FC Annecy comptant pour la 6 e journée de Ligue 2, avec ne minute de recueillement ainsi que le port d’un brassard noir…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank