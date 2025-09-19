Grenoble va rendre un dernier hommage à une de ses légendes
Une triste période pour Grenoble.
Ce mercredi Roger Garcin , ancien joueur, entraîneur, puis dirigeant du Grenoble Foot 38 s’est éteint à l’âge de 80 ans . Un hommage lui sera rendu dès ce vendredi soir, au Stade des Alpes , avant le « derby » face au FC Annecy comptant pour la 6 e journée de Ligue 2, avec ne minute de recueillement ainsi que le port d’un brassard noir…
