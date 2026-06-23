Grégory Poirier : « Manu Koné est le meilleur joueur de l'équipe de France sur le contre-pressing »

Ancien coach du Red Star, qu’il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Après le match interminable contre l'Irak et une nouvelle victoire, le technicien s'attarde sur le profil de Manu Koné et le travail des Bleus au milieu de terrain.

Comment Didier Deschamps peut-il analyser ce match contre l’Irak avec une interruption aussi longue entre les deux périodes ?

C’est un entraîneur qui gère très bien l’aspect contextuel. Il avait déjà eu la bonne approche mentale pour que son équipe reste vigilante et le début de match, c’est le reflet de l’humilité qu’a eue l’équipe de France. On voyait la vigilance d’Upamecano et surtout Saliba sur les ballons longs. Du côté de l’Irak, il y avait un manque de projet de jeu précis : il y avait des joueurs qui venaient au ballon au milieu, notamment Iqbal, et en face t’avais un bloc organisé qui ne se fait pas aspirer et les défenseurs et le gardien de l’Irak ne savaient pas trop quoi faire. Ils jouaient en prenant des risques en repartant court, à l’image de l’incompréhension sur le deuxième but. C’est la force de la France, c’est une équipe mature et rigoureuse qui a sanctionné le manque de précision et d’expérience de l’Irak.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com