Aaron Ramsey va devenir entraîneur
Il a intérêt à être studieux à Oxford. Aaron Ramsey reprend du galon, cette fois-ci en tant qu’entraîneur. Après avoir annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur en avril dernier, l’ancien international gallois (86 sélections) devrait devenir le coach d’Oxford United , selon The Athletic . Celui qui a raccroché les crampons sur une pige aux Pumas UNAM (Mexique) rejoint un club qui vient de terminer à la 22 e place de Championship, synonyme de relégation en League One, et qui a l’ambition de remonter dès cette saison.
Un ancien coéquipier dans son staff, un autre en tant qu’adversaire
« Ce n’est pas dans mon ADN de simplement rester les bras croisés , glissait l’ancien d’Arsenal (369 matchs entre 2008 et 2019) à la BBC lors d’une interview en mai. Je me sens prêt à entraîner, à diriger, à inspirer un groupe de joueurs . » …
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