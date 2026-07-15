Grégory Poirier : « La France a perdu son rapport de force tactique et technique »

Ancien coach du Red Star, qu’il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Le technicien revient sur la faillite collective et individuelle des Bleus contre l'Espagne, qui a misé sur ses forces plutôt que de s'adapter au jeu tricolore.

Sans que ce ne soit une très bonne entame, on a l’impression que les Bleus ont complètement perdu le fil après le penalty encaissé. Qu’est-ce qui s’est passé ?

C’est un scénario avec un évènement spécial. Le penalty a amené une configuration avantageuse à l’Espagne, dont le collectif a pris le dessus sur l’équipe de France. C’est une erreur de Digne, qui avait peut-être une appréhension de défendre sur Yamal car il ne fait pas ce genre d’erreur, et il y a main de Yamal… Après, c’était mérité pour l’Espagne qui était au-dessus collectivement et dans beaucoup de domaines : l’occupation du terrain, la maîtrise, etc. Il y a aussi eu beaucoup de fautes, des arrêts de jeu et ils ont l’expérience et le vice. C’est tout ce qu’aime l’Espagne, parce qu’ils ont la maîtrise des temps forts, des temps faibles et ils n’ont pas eu cette possession stérile puisqu’ils étaient devant au score. Ils ont au contraire eu une très bonnes gestion du jeu de position.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com