Grégory Poirier : « La dimension athlétique est un autre aspect favorable à la France dans ce Mondial »

Ancien coach du Red Star, qu’il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Après la qualification douloureuse contre le Paraguay, le technicien loue la dimension mentale et athlétique des Bleus, applaudit l'éclair de Doué et évoque les coups de pied arrêtés.

Comment la France a-t-elle réussi à gérer cette configuration de match très particulière, entre une équipe paraguayenne très disciplinée défensivement et très agressive pour faire déjouer les Bleus ?

En plus d’être discipliné en face, il y avait un supplément d’âme, avec ce côté accrocheur, truqueur, mais aussi presque guerrier. Ils avaient réussi comme ça contre l’Allemagne. Dans le jeu, la France aurait pu être plus forte dans les transmissions et les percussions en première période, mais on sait que les lignes sont serrées dans les 45 premières minutes, c’est le moment le plus difficile pour l’équipe qui a le ballon, l’équipe adverse n’est pas encore fatiguée. Ne pas réussir à marquer, ça n’aide pas. Je trouve surtout que l’équipe a fait une grande prestation sur l’aspect mental parce qu’elle est restée connectée. Elle n’est pas sortie de son match, elle est restée très forte mentalement, expérimentée. Mais sur le Paraguay, il ne faut pas se tromper de débat : ce n’est pas ce que j’aime le plus dans le foot, mais on ne peut pas les accabler pour ça, le gros problème c’était l’arbitre.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com