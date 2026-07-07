Everton lâche plus de 20 millions d'euros pour un jeune de Chelsea
Un des 10 000 joueurs des Blues s’en va. Prêté aux Toffees lors de la deuxième partie de la saison dernière, Tyrique George rejoint définitivement le club de Liverpool en provenance de Chelsea. L’ailier anglais de 20 ans a signé un contrat de quatre ans pour un transfert estimé à environ 21 millions d’euros.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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