Canada: le taux de chômage poursuit sa baisse en juillet, à 6,4%

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le taux de chômage au Canada a enregistré une nouvelle baisse en juillet à 6,4%, atteignant son plus bas niveau depuis deux ans, mais l'industrie continue de pâtir des incertitudes liées aux tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Selon les données publiées vendredi par Statistique Canada, 75.000 emplois ont été créés en juillet, un chiffre supérieur au consensus des analystes (20.000).

Le taux de chômage a lui reculé à 6,4%, après 6,5% en juin et 6,6% en mai.

L'emploi a particulièrement progressé chez les jeunes de 15 à 24 ans, porté par un marché de l'emploi saisonnier plus dynamique que les deux dernières années, et dans les secteurs de la vente en gros et au détail, de la finance, des services professionnels et du bâtiment.

Toutefois, "les risques de ralentissement économique persistent" du fait de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains prévue le 19 août, a indiqué Andrew Hencic, économiste à la banque TD.

Le président américain Donald Trump a signé en juillet un décret imposant 50% de droits de douane supplémentaires sur plusieurs produits canadiens. Cette nouvelle salve tarifaire concerne aussi les produits entrant aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).

Les autorités canadiennes, dont le ministre chargé des Relations commerciales avec les Etats-Unis Dominic LeBlanc était à Washington jeudi, tentent actuellement de trouver un accord afin d'éviter l'entrée en vigueur de ces nouveaux droits de douane.

Ces données relatives à l'emploi sont "dans l'ensemble très positives, même si, à 6,4%, le taux de chômage reste supérieur au seuil correspondant au plein emploi", a affirmé dans un communiqué l'économiste à la banque CIBC Andrew Grantham.

Dans ce contexte, les analystes s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne son principal taux directeur inchangé à 2,25% lors de sa prochaine mise à jour, le 2 septembre.