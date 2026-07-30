Grèce-Incendies de forêt en Crète, trois morts parmi les pompiers

ATHÈNES, 30 juillet - Les pompiers grecs luttaient contre des incendies de forêt meurtriers sur l'île de Crète jeudi, pour la deuxième journée consécutive, tandis que les feux continuaient de se propager à travers l'Europe, en particulier en France et en Espagne.

Trois pompiers grecs ont perdu la vie mercredi en combattant les flammes sous des vents violents en Crète et sur le continent et deux autres ont été légèrement blessés.

Deux pompiers sont morts après avoir été pris au piège dans l'incendie qui affecte la Crète près du village de Krya Vrysi, au centre de l'île, alors qu'ils se déplaçaient en voiture entre deux feux. Le troisième pompier décédé a été victime d'un autre feu, dans la région du Péloponnèse.

Des centaines d'habitants et de touristes ont été évacués mercredi de Krya Vrysi et d'autres villages voisins, par voie maritime et terrestre, tandis que des vents violents rendaient l'incendie incontrôlable à proximité de lieux de villégiature très fréquentés.

Plus de 200 pompiers, appuyés par des dizaines de camions et d'avions bombardiers d'eau, luttaient jeudi contre deux incendies de forêt sur l'île, où des cultures agricoles et des oliveraies ont été détruites, avec également des entrepôts et quelques habitations endommagés.

"Malheureusement, la situation ne s'améliore pas, et les dernières informations indiquent que les vents vont se renforcer dans le courant de la journée", a déclaré Giorgos Tsapakos, vice-gouverneur régional chargé de la protection civile en Crète, sur la chaîne SKAI TV.

"Les avions n'ont pas pu intervenir ce matin en raison des vents violents", a-t-il ajouté.

Mercredi, le responsable du Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE (ERCC) a prévenu que la Grèce et l'Italie allaient devoir faire face à un risque accru d'incendies de forêt dans les semaines à venir.

L'Europe, le continent qui se réchauffe le plus rapidement, a connu cette année des vagues de chaleur record liées au changement climatique, tandis que la sécheresse qui en résulte favorise la propagation rapide des feux de forêt.

Les incendies ont contraint à des évacuations à grande échelle en Espagne et en France ces derniers jours, ravageant des forêts entières et provoquant la mort de la faune locale.

Mercredi, le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska a mis en garde contre "trois jours difficiles" à venir, marqués par des vents violents et des températures élevées, alors que le grand incendie qui ravageait la région d'Avila et de Madrid s'est stabilisé, permettant aux autorités de lever certaines consignes d'évacuation et de confinement.

Un retour à la normale s'amorçait par ailleurs jeudi sur le front des incendies en France après une nuit "très calme" en Gironde où le mégafeu qui a détruit 42.000 hectares restait "stabilisé", selon les autorités.

(Reportage Lefteris Papadimas, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)