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Grèce: inauguration d'une mine d'or en dépit des protestations de longue date
information fournie par AFP 08/10/2026 à 18:01

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La mine d'or et de cuivre de Skouries, lors de son inauguration dans la péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

La mine d'or et de cuivre de Skouries, lors de son inauguration dans la péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

La société canadienne Eldorado Gold a inauguré jeudi une mine d'or et de cuivre en Grèce, la plus grande du pays, dont le fonctionnement avait été freiné depuis trois décennies par des protestations des défenseurs de l'environnement.

Lors d’une cérémonie solennelle sur le chantier situé à Skouries en Chalcidique (nord-est) en présence du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, la société a précisé que la production commerciale de la mine débuterait d’ici à la fin de l’année.

"C’est le chantier le plus impressionnant que j’aie jamais visité. Il s’agit d’une mine importante à une époque où la demande de cuivre devrait augmenter", s'est félicité le président d’Eldorado Gold Corporation, Christian Milau, qualifiant la Grèce de "partenaire minier à long terme".

Pour sa part, Kyriakos Mitsotakis a indiqué que la mine de Skouries était "l'un des plus grands investissements productifs étrangers réalisés en Grèce ces dernières décennies".

"Il est important de produire les matières premières précieuses", a-t-il souligné, faisant allusion à l’augmentation imminente de la demande de cuivre.

Le Premier ministre grec visite la mine d'or et de cuivre de Skouries lors de son inauguration dans la péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

Le Premier ministre grec visite la mine d'or et de cuivre de Skouries lors de son inauguration dans la péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

Il a rappelé que "le métier de mineur était lié à cette région depuis des millénaires", a-t-il rappelé.

En 2021, lors de la signature d'un contrat avec le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, Eldorado Gold s’était engagée à un programme de développement social de 70 millions d’euros dans les communautés locales pendant toute la durée de l’investissement.

Selon Eldorado Gold, la mine de Skouries devrait employer environ 3.000 personnes lors de la phase de production commerciale, la majorité des salariés étant originaires de la région.

Eldorado Gold Corporation, qui a investi deux milliards de dollars dans cette mine, a annoncé en septembre la production de cuivre et d'or à Skouries.

Le stock de minerai dépasse aujourd’hui 4,6 millions de tonnes, avec une teneur supérieure à celle des réserves minières, selon la société.

"Cela fournit une base solide pour l’augmentation progressive de la production et garantit suffisamment de matériau pour plus de sept mois de traitement et de production de concentré", a souligné la société.

La durée de vie totale de la mine est d’environ 20 ans et elle devrait avoir une production annuelle moyenne de 67 millions de livres de cuivre et de 140.000 onces d’or.

Un manifestantà côté d'une banderole lors d'une manifestation en marge de l'inauguration de la mine d'or et de cuivre de Skouries, dans la péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

Un manifestantà côté d'une banderole lors d'une manifestation en marge de l'inauguration de la mine d'or et de cuivre de Skouries, dans la péninsule de Chalcidique, dans le nord de la Grèce, le 8 octobre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

Eldorado Gold dispose également via sa filiale Hellas Gold d'une mine d'or et de cuivre plus petite à Olympiada, site proche de Skouries.

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi à quelques kilomètres de la mine d’or pour protester pendant la cérémonie d’inauguration.

"Nous ne sommes pas tous des mineurs" et "Gold is blood - Eldorado out (L'or, c'est du sang - Dehors Eldorado)", pouvait-on lire sur les banderoles brandies par les manifestants, qui ont été empêchés par la police de s’approcher de la zone minière.

Le projet de mine d’or sur le site de Skouries a suscité de vives protestations depuis les années 90. En 2013, des personnes cagoulées avaient lancé des cocktails Molotov contre le site, blessant un gardien et endommageant les équipements.

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