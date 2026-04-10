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GRAPHIC-Les scrutins en Hongrie et au Pérou sont les prochains à avoir lieu dans le cadre d'une année électorale clé pour les marchés mondiaux
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 08:34

Les électeurs hongrois
pourraient donner un coup de pouce aux investisseurs
obligataires, tandis que le scrutin du week-end au Pérou aidera
à déterminer la prochaine étape pour l'économie du pays, les
derniers d'une série d'élections clés dans le monde cette année.
     Voici un aperçu des scrutins que les marchés financiers
suivent de très près:
  
    
    HONGRIE
    Les élections de dimanche en Hongrie représentent la plus
grande menace à ce jour pour le Premier ministre nationaliste
Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans. Le parti d'opposition de
centre-droit Tisza est  en tête dans la plupart des sondages
.
    Orban a réduit les impôts et augmenté les salaires 
pour apaiser les électeurs dans une économie dont la croissance
est inférieure à celle de ses voisins. Il a également irrité une
grande partie de l'Europe  en bloquant les prêts à
l'Ukraine . 
    Selon les investisseurs, une victoire de Peter Magyar de
Tisza pourrait permettre d'accéder à une partie des 18 milliards
d'euros  (21 milliards de dollars) de financement de l'UE
qui ont été gelés en raison de préoccupations concernant les
normes démocratiques. 
    Les économistes de Goldman Sachs affirment que cela
"conduirait probablement à une appréciation notable des actifs
hongrois".
    
    PÉROU
    Au Pérou, deux candidats de droite  sont en tête des
sondages pour le premier tour de l'élection présidentielle de
dimanche, mais Bank of America a déclaré que la plupart des
candidats "ne semblent pas représenter une menace majeure" pour
le modèle économique orthodoxe du Pérou. Les électeurs éliront
également les membres du Congrès . 
    Le pays a connu huit présidents depuis 2018, après des
années de destitution et de scandales de corruption, mais la
croissance dans presque tous les secteurs a stimulé l'économie
.
    Bank of America a averti qu'une élection chaotique, comme
celle de 2021 qui a été entachée de troubles et d'allégations de
fraude , pourrait déclencher une fuite des capitaux. 
    Si aucun candidat ne franchit le seuil des 50 %, un second
tour est prévu pour le 7 juin. 
    
    ROYAUME-UNI 
    Les élections locales n'attirent généralement pas
l'attention des investisseurs étrangers, mais celles qui se
dérouleront au Royaume-Uni le 7 mai pourraient bien le faire. Le
parti travailliste du premier ministre Keir Starmer est talonné
dans les sondages par le parti populiste Reform UK  et par
le parti de gauche Green Party et a eu du mal à tenir ses
promesses de stimuler la croissance économique.
    Le marché obligataire est particulièrement sensible aux
signes indiquant que Starmer, qui fait preuve de retenue
budgétaire, pourrait être remplacé, tandis que la livre pourrait
s'affaiblir. 
    La guerre en Iran a atténué les spéculations sur l'éviction
prochaine de Starmer. Néanmoins, la plateforme de marché
prédictif en ligne Polymarket estime à 56 % les chances d'un tel
changement d'ici à la fin de l'année. Les prochaines élections
nationales doivent avoir lieu avant août 2029.
    
    COLOMBIE
    La course à la présidence de la Colombie - le premier tour
est prévu pour le 31 mai - reste ouverte après des résultats
divisés  lors des élections législatives de mars. 
    L'actuel président de gauche Gustavo Petro s'est opposé à la
banque centrale et a cherché à promulguer un décret d'urgence
économique . Certains investisseurs ont salué la montée en
puissance de la candidate de centre-droit Paloma Valencia.
    "Nous sommes enclins à garder une vision constructive, car
les conditions politiques soutiennent toujours un changement
vers des politiques favorables au marché", a déclaré Alejandro
Arreaza, économiste chez Barclays, dans une note. 
    
    ÉTHIOPIE ET ZAMBIE 
    L'Éthiopie et la Zambie, qui ont toutes deux fait défaut sur
leur dette, organisent des élections cet été, l'économie étant
une préoccupation majeure.
Les investisseurs ont salué les réformes économiques de la
Zambie  et l'augmentation de la production de cuivre,
tandis que l'augmentation des exportations d'or et de café et
les réformes de change ont stimulé les perspectives de
l'Éthiopie. 
Le Parti de la prospérité du Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed  est presque certain de gagner en juin, malgré les
boycotts de l'opposition et les problèmes de sécurité qui
pourraient entraver le vote. 
    Le président sortant de la Zambie, Hakainde Hichilema, est
également pressenti pour gagner en août, mais les hausses des
prix de l'énergie et des engrais liées à la guerre en Iran
pourraient nuire à la situation. L'agence de notation S&P estime
que l'élection pose un risque pour la continuité de la
politique, juste au moment où les efforts d'assainissement
budgétaire du gouvernement commencent à porter leurs fruits.
    
    ISRAËL
    Les élections législatives en Israël, prévues en octobre,
sont considérées comme un référendum sur le Premier ministre
Benjamin Netanyahu. 
Les sondages réalisés avant la guerre en Iran indiquaient que la
coalition de droite de Netanyahou aurait du mal à obtenir 
suffisamment de sièges pour former un gouvernement, et les
sondages ont montré que la guerre en Iran n'a guère contribué à
améliorer sa position .
L'économie israélienne avait rebondi en 2025 , et l'on
s'attendait à ce qu'elle s'améliore encore en 2026, avant le
début de la guerre. L'incertitude pourrait accroître la
volatilité du shekel et des obligations d'État.
    
    BRÉSIL
Le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva est à
égalité  dans une course d'octobre  contre le
sénateur de droite Flavio Bolsonaro, le fils de l'ancien
président Jair Bolsonaro.
    Les sièges de la chambre basse, les deux tiers du Sénat et
les 27 gouverneurs d'État sont également à pourvoir. 
    L'inflation s'est modérée  et le chômage a atteint un
niveau record en décembre , mais la croissance économique
de 2,3 % de l'année dernière  a été la plus faible depuis
la pandémie de COVID, et le service de la dette des ménages est
à son plus haut niveau  depuis le début de la série en
2011. 
    Felipe Camargo, d'Oxford Economics, a déclaré qu'un
gouvernement de centre-droit dirigé par Bolsonaro pourrait
produire un "scénario boucles d'or pour les marchés", notamment
en mettant l'accent sur la réduction de l'inflation et en
inversant le rapport croissant entre la dette et le PIB. 
    
    ÉTATS-UNIS
    Les élections de mi-mandat de novembre détermineront qui
contrôle le Congrès et s'annoncent comme un test majeur pour le
président américain Donald Trump.
    La cote de popularité de ce dernier a atteint son niveau le
plus bas, et son parti républicain risque de perdre sa courte
majorité au Congrès. Les sondages montrent qu'une majorité
importante d'Américains est opposée à la guerre au Moyen-Orient
et frustrée par la hausse du prix de l'essence. 
    Les analystes estiment que l'incertitude qui précède le vote
pourrait peser sur le dollar et les actions, même si, pour
l'instant, l'élection est susceptible d'être éclipsée par
l'Iran. 
  
    "Si Trump veut avoir une chance de faire baisser les prix,
bien avant les élections de mi-mandat, le timing est très
serré", a déclaré Grant Johnsey, responsable des solutions de
marché chez Northern Trust.
USA 2024
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