GRAPHIC-Les scrutins en Hongrie et au Pérou sont les prochains à avoir lieu dans le cadre d'une année électorale clé pour les marchés mondiaux

Les électeurs hongrois pourraient donner un coup de pouce aux investisseurs obligataires, tandis que le scrutin du week-end au Pérou aidera à déterminer la prochaine étape pour l'économie du pays, les derniers d'une série d'élections clés dans le monde cette année. Voici un aperçu des scrutins que les marchés financiers suivent de très près: HONGRIE Les élections de dimanche en Hongrie représentent la plus grande menace à ce jour pour le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans. Le parti d'opposition de centre-droit Tisza est en tête dans la plupart des sondages . Orban a réduit les impôts et augmenté les salaires pour apaiser les électeurs dans une économie dont la croissance est inférieure à celle de ses voisins. Il a également irrité une grande partie de l'Europe en bloquant les prêts à l'Ukraine . Selon les investisseurs, une victoire de Peter Magyar de Tisza pourrait permettre d'accéder à une partie des 18 milliards d'euros (21 milliards de dollars) de financement de l'UE qui ont été gelés en raison de préoccupations concernant les normes démocratiques. Les économistes de Goldman Sachs affirment que cela "conduirait probablement à une appréciation notable des actifs hongrois". PÉROU Au Pérou, deux candidats de droite sont en tête des sondages pour le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche, mais Bank of America a déclaré que la plupart des candidats "ne semblent pas représenter une menace majeure" pour le modèle économique orthodoxe du Pérou. Les électeurs éliront également les membres du Congrès . Le pays a connu huit présidents depuis 2018, après des années de destitution et de scandales de corruption, mais la croissance dans presque tous les secteurs a stimulé l'économie . Bank of America a averti qu'une élection chaotique, comme celle de 2021 qui a été entachée de troubles et d'allégations de fraude , pourrait déclencher une fuite des capitaux. Si aucun candidat ne franchit le seuil des 50 %, un second tour est prévu pour le 7 juin. ROYAUME-UNI Les élections locales n'attirent généralement pas l'attention des investisseurs étrangers, mais celles qui se dérouleront au Royaume-Uni le 7 mai pourraient bien le faire. Le parti travailliste du premier ministre Keir Starmer est talonné dans les sondages par le parti populiste Reform UK et par le parti de gauche Green Party et a eu du mal à tenir ses promesses de stimuler la croissance économique. Le marché obligataire est particulièrement sensible aux signes indiquant que Starmer, qui fait preuve de retenue budgétaire, pourrait être remplacé, tandis que la livre pourrait s'affaiblir. La guerre en Iran a atténué les spéculations sur l'éviction prochaine de Starmer. Néanmoins, la plateforme de marché prédictif en ligne Polymarket estime à 56 % les chances d'un tel changement d'ici à la fin de l'année. Les prochaines élections nationales doivent avoir lieu avant août 2029. COLOMBIE La course à la présidence de la Colombie - le premier tour est prévu pour le 31 mai - reste ouverte après des résultats divisés lors des élections législatives de mars. L'actuel président de gauche Gustavo Petro s'est opposé à la banque centrale et a cherché à promulguer un décret d'urgence économique . Certains investisseurs ont salué la montée en puissance de la candidate de centre-droit Paloma Valencia. "Nous sommes enclins à garder une vision constructive, car les conditions politiques soutiennent toujours un changement vers des politiques favorables au marché", a déclaré Alejandro Arreaza, économiste chez Barclays, dans une note. ÉTHIOPIE ET ZAMBIE L'Éthiopie et la Zambie, qui ont toutes deux fait défaut sur leur dette, organisent des élections cet été, l'économie étant une préoccupation majeure. Les investisseurs ont salué les réformes économiques de la Zambie et l'augmentation de la production de cuivre, tandis que l'augmentation des exportations d'or et de café et les réformes de change ont stimulé les perspectives de l'Éthiopie. Le Parti de la prospérité du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est presque certain de gagner en juin, malgré les boycotts de l'opposition et les problèmes de sécurité qui pourraient entraver le vote. Le président sortant de la Zambie, Hakainde Hichilema, est également pressenti pour gagner en août, mais les hausses des prix de l'énergie et des engrais liées à la guerre en Iran pourraient nuire à la situation. L'agence de notation S&P estime que l'élection pose un risque pour la continuité de la politique, juste au moment où les efforts d'assainissement budgétaire du gouvernement commencent à porter leurs fruits. ISRAËL Les élections législatives en Israël, prévues en octobre, sont considérées comme un référendum sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les sondages réalisés avant la guerre en Iran indiquaient que la coalition de droite de Netanyahou aurait du mal à obtenir suffisamment de sièges pour former un gouvernement, et les sondages ont montré que la guerre en Iran n'a guère contribué à améliorer sa position . L'économie israélienne avait rebondi en 2025 , et l'on s'attendait à ce qu'elle s'améliore encore en 2026, avant le début de la guerre. L'incertitude pourrait accroître la volatilité du shekel et des obligations d'État. BRÉSIL Le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva est à égalité dans une course d'octobre contre le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro. Les sièges de la chambre basse, les deux tiers du Sénat et les 27 gouverneurs d'État sont également à pourvoir. L'inflation s'est modérée et le chômage a atteint un niveau record en décembre , mais la croissance économique de 2,3 % de l'année dernière a été la plus faible depuis la pandémie de COVID, et le service de la dette des ménages est à son plus haut niveau depuis le début de la série en 2011. Felipe Camargo, d'Oxford Economics, a déclaré qu'un gouvernement de centre-droit dirigé par Bolsonaro pourrait produire un "scénario boucles d'or pour les marchés", notamment en mettant l'accent sur la réduction de l'inflation et en inversant le rapport croissant entre la dette et le PIB. ÉTATS-UNIS Les élections de mi-mandat de novembre détermineront qui contrôle le Congrès et s'annoncent comme un test majeur pour le président américain Donald Trump. La cote de popularité de ce dernier a atteint son niveau le plus bas, et son parti républicain risque de perdre sa courte majorité au Congrès. Les sondages montrent qu'une majorité importante d'Américains est opposée à la guerre au Moyen-Orient et frustrée par la hausse du prix de l'essence. Les analystes estiment que l'incertitude qui précède le vote pourrait peser sur le dollar et les actions, même si, pour l'instant, l'élection est susceptible d'être éclipsée par l'Iran. "Si Trump veut avoir une chance de faire baisser les prix, bien avant les élections de mi-mandat, le timing est très serré", a déclaré Grant Johnsey, responsable des solutions de marché chez Northern Trust.