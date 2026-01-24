Granit Xhaka proche d'en venir aux mains avec un supporter adversaire
Eric Cantona vibe. Frustré par la défaite de Sunderland face à West Ham (3-1), Granit Xhaka est sorti de ses gonds. Sorti sur blessure après avoir été touché au péroné, l’international suisse s’est pris le bec avec un supporter adverse pendant la rencontre . Si au départ de simples mots ont été échangés, l’ancien milieu d’Arsenal est allé plus loin à la fin de la rencontre.
Granit Xhaka absolutely fuming 😂! #WHUSUN https://t.co/sO7ZelNKqk…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer