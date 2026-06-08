Grands magasins: Rémy Baume nommé à la tête du Printemps

L'ancien patron de Zadig&Voltaire, Rémy Baume, va prendre la direction des grands magasins Le Printemps, près de neuf mois après le départ de leur président Jean-Marc Bellaiche, a annoncé lundi le conseil de supervision du groupe, en pleine restructuration.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Cette nomination comme CEO (directeur général) est effective à compter de lundi, précise dans un communiqué le conseil de supervision du Printemps, piloté depuis 2013 par des actionnaires qataris du fonds Disa.

PDG de la marque de mode Zadig&Voltaire de 2020 à 2024, Rémy Baume, 50 ans, présidait le conseil d'administration de l'enseigne The Kooples depuis avril 2025, selon son compte LinkedIn.

Le Printemps recherchait un nouveau patron depuis le départ mi-septembre de Jean-Marc Bellaiche, son président depuis 2020, qui avait choisi de ne pas renouveler son mandat pour "raisons personnelles", selon l'entreprise. Il dirige depuis le groupe hôtelier grec Sani/Ikos.

Diplômé de l'ESCP Business School et titulaire d'un MBA de la Columbia Business School, Rémy Baume a débuté sa carrière en 1998 dans la banque d'affaires Morgan Stanley comme analyste financier puis en fusions et acquisitions, avant de rejoindre McKinsey, relate le communiqué.

Passé par LVMH/Groupe Arnault en 2008 comme directeur des investissements, il a également travaillé près de cinq ans chez Carrefour, s'occupant de la stratégie et de la transformation du groupe, puis du secteur non-alimentaire, avant de s'initier à la mode en 2013 comme PDG du groupe Kidiliz (ex-groupe Zannier) spécialiste du prêt-à-porter enfant.

"Prendre les rênes" du Printemps "est un honneur sincère", a déclaré Rémy Baume, cité dans le communiqué, promettant d'écrire "une étape vive, humaine et portée par tout ce que notre époque rend possible".

Il prend ses fonctions dans un contexte difficile: Le Printemps a annoncé début avril un plan de restructuration prévoyant de supprimer 229 postes sur 3.000 et de fermer le magasin de Rennes, invoquant un "marché instable et fortement concurrentiel".

Fragilisés par l'épidémie de Covid-19, les grands magasins doivent désormais affronter la concurrence de la mode ultra-éphémère et de la seconde main.

Fin 2021, Le Printemps a concrétisé un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), entraînant la suppression de plusieurs centaines d'emplois et la fermeture de trois sites.

Fondé en 1865, l'enseigne regroupe 20 magasins Printemps en France (dont 3 affiliés), mais aussi à Doha (Qatar) et à New York (États-Unis) ainsi qu'une place de marché hébergeant près de 3.000 marques.