Grande tension entre l’Espagne et Barcelone suite au forfait de Lamine Yamal

La goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Convoqué pour les deux derniers matches de qualifications à la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne contre la Géorgie (15 novembre) et la Turquie (18 novembre), Lamine Yamal sera finalement absent selon un communiqué de la sélection. La pépite du FC Barcelone a subi une opération chirurgicale pour régler ses problèmes de pubalgie. Problème : la fédération n’a jamais été informée de cette intervention. Interrogé sur ce sujet, Luis De la Fuente n’a pas mâché ses mots : « Bien sûr que j’ai été surpris, a clamé le sélectionneur de la Roja. Quand on n’est au courant de rien, qu’on n’a aucun détail, et qu’on nous annonce cela, on est surpris. Surtout quand il s’agit d’un problème médical. Je n’ai jamais vécu une telle situation. Je ne trouve pas cela normal. » …

TM pour SOFOOT.com