Grande-Bretagne: Le marché du travail de refroidit, les paris sur une baisse des taux se renforcent

Des piétons passent devant un distributeur automatique de billets

Le marché du travail s'est nettement refroidi au Royaume-Uni au troisième trimestre, avec un ralentissement de la croissance des salaires et une hausse du taux de chômage, montrent les données publiées mardi par l'Office national de la statistique (ONS), qui renforcent les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre (BoE) le mois prochain.

Le taux de chômage a progressé de 4,8% à 5% au cours de la période allant de juillet à fin septembre, soit son plus haut niveau depuis les trois mois à fin février 2021.

La croissance du salaire hebdomadaire moyen au Royaume-Uni, hors primes, a légèrement ralenti à 4,6% au cours des trois mois à fin septembre par rapport à l'année précédente, a également annoncé l'ONS.

Ce léger ralentissement est conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters pour la période allant de juillet à fin septembre, après une augmentation de 4,7% sur les trois mois à fin août.

La livre sterling perd 0,36% face au dollar après la publication de ces données et le gilt britannique à 10 ans recule de plus de 5 points de base à 4,41%

La BoE surveille de près la croissance des salaires afin de détecter les signes indiquant la persistance des pressions inflationnistes. Les responsables de la banque centrale ont maintenu son principal taux directeur à 4,0% la semaine dernière, prolongeant la pause décidée lors de la réunion de septembre, sans toutefois exclure une baisse à venir.

Le vote de la BoE a toutefois été serré et le gouverneur Andrew Bailey, qui a estimé que les risques globaux d'inflation ont diminué, pourrait bientôt se joindre aux membres de la banque centrale réclamant une baisse des taux, ce qui laisse la porte ouverte à un assouplissement monétaire après la présentation par le gouvernement britannique du budget, prévue le 26 novembre.

"Les données publiées aujourd'hui renforcent l'argumentaire de la Banque d'Angleterre en faveur d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt le mois prochain, car le ralentissement des pressions salariales et l'assouplissement du marché du travail devraient ramener la croissance des salaires à des niveaux plus proches de l'objectif d'inflation d'ici la fin de l'année", a déclaré Yael Selfin, analyste chez KPMG.

Les contrats à terme sur taux d'intérêt indiquaient mardi une baisse de 65 points de base des taux de la BoE d'ici la fin de l'année prochaine, contre 55 points de base lundi.

(Rédigé par Suban Abdulla, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)