Grand Paris Express : 8.000 logements construits dans les nouveaux quartiers de gares

Les 68 nouveaux quartiers de gares du Grand Paris Express seront aussi résidentiels. La Société du Grand Paris (SGP) a annoncé y construire quelque 8.000 logements, dont 20% de logements sociaux. La SGP, entreprise publique dédiée à la construction de 200 kilomètres de lignes de métro automatique autour de la capitale, réalise aussi bien les infrastructures de transport que les projets immobiliers, le plus souvent en collaboration avec un promoteur.

"Nous allons construire 8.000 logements, dont 20% de logements sociaux et 10% de logements intermédiaires d'ici 2030", a indiqué Julien Peyron, directeur des gares et de la ville de la SGP, lors d'un forum des projets urbains 2022 organisé au Palais des congrès de Paris.

"L'offre de transports génère une surenchère des prix, c'est un phénomène bien réel et ce qui nous importe, ce sont les propositions de logements intermédiaires et de logements sociaux pour maintenir des prix acceptables", a-t-il reconnu. Selon l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), 196.000 logements seront construits en tout, dont environ 127.000 restent à bâtir.

L'ensemble des nouveaux quartiers de gare représente une fois et demie la superficie de Paris intra-muros

La maire PCF de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, a rappelé que 42 quartiers prioritaires de la ville seront desservis par les nouvelles lignes du métro, numérotées de 15 à 18. "Dans ma ville, où nous avons 60% de logements sociaux, l'arrivée du métro représente un droit à la ville et à la métropole", a-t-elle plaidé, tout en mettant en garde contre l'envolée des prix du foncier. "Nous avons défini une charte de la construction et de la promotion pour limiter le prix de sortie des logements", a précisé l'élue.

Au total, plus de 353 projets d'aménagement accompagnent le Grand Paris Express, et plus de 12 millions de m2 ont été réalisés sur les 32 millions de m2 attendus, à transformer ou à créer. Selon la SGP, qui possède 1 million de m2 de surface de plancher à construire sur ses fonciers, l'ensemble des nouveaux quartiers de gare représente une fois et demie la superficie de Paris intra-muros.

Interrogé sur le respect des délais de mise en service des lignes, le président de la SGP Jean-François Monteils a assuré qu'il n'y aurait pas de retard supplémentaire par rapport à ce qui avait été annoncé à l'été 2021 avec un objectif de livraison de l'ensemble du réseau maintenu pour 2030.