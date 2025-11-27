Grace Geyoro : « Jouer à Villa Park et à Stamford Bridge, c’est les émotions »

L’été dernier, l’ancienne icône du PSG Grace Geyoro est devenue la joueuse la plus chère de l’histoire du football féminin. Plusieurs mois après ce transfert record, la métronome des ambitieuses London City Lionesses revient sur ce nouveau statut et son adaptation au football outre-Manche.

Tu as rejoint les London City Lionesses l’été dernier pour la somme record d’1,65 million d’euros. Alors, ça fait quoi d’être devenue la joueuse la plus chère de l’histoire ?

Honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour moi. Les négociations ont pris beaucoup de temps, et je n’aurais jamais imaginé que le montant puisse atteindre un tel niveau. Je suis vraiment contente et fière. Toutes ces années de travail et de détermination au Paris Saint-Germain ont payé.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet, à Aylesford pour SOFOOT.com