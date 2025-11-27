 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grace Geyoro : « Jouer à Villa Park et à Stamford Bridge, c’est les émotions »
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 22:55

Grace Geyoro : « Jouer à Villa Park et à Stamford Bridge, c’est les émotions »

Grace Geyoro : « Jouer à Villa Park et à Stamford Bridge, c’est les émotions »

L’été dernier, l’ancienne icône du PSG Grace Geyoro est devenue la joueuse la plus chère de l’histoire du football féminin. Plusieurs mois après ce transfert record, la métronome des ambitieuses London City Lionesses revient sur ce nouveau statut et son adaptation au football outre-Manche.

Tu as rejoint les London City Lionesses l’été dernier pour la somme record d’1,65 million d’euros. Alors, ça fait quoi d’être devenue la joueuse la plus chère de l’histoire ?

Honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour moi. Les négociations ont pris beaucoup de temps, et je n’aurais jamais imaginé que le montant puisse atteindre un tel niveau. Je suis vraiment contente et fière. Toutes ces années de travail et de détermination au Paris Saint-Germain ont payé.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet, à Aylesford pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La France distance encore plus les Pays-Bas à l'indice UEFA
    La France distance encore plus les Pays-Bas à l'indice UEFA
    information fournie par So Foot 28.11.2025 00:57 

    Vous vous souvenez des jeudis noirs ? Puisque les clubs français ont remporté leurs trois confrontations directes face à des clubs anglais cette semaine, la France continue sa marche en avant au classement UEFA. Malgré la défaite de Nice et le match nul de Monaco, ... Lire la suite

  • Un club maltais bat un club gibraltarien, Mayence tombe contre un club roumain
    Un club maltais bat un club gibraltarien, Mayence tombe contre un club roumain
    information fournie par So Foot 28.11.2025 00:38 

    Le numéro 6 de Zrinjski, c’est fort de ouf ! Ħamrun-Lincoln en Coupe d’Europe, ça valait le détour, non ? Les Maltais du Ħamrun Spartans, qui avaient déjà participé à l’ancienne Coupe des clubs champions dans les années 1980, sont sortis vainqueurs du duel des ... Lire la suite

  • Tolisso dédicace son triplé à « Alexandre»
    Tolisso dédicace son triplé à « Alexandre»
    information fournie par So Foot 27.11.2025 23:57 

    Coco câline. La soirée de Corentin Tolisso est parfaite. Porteur du brassard lors de la large balade des Lyonnais en Serbie, où ils y affrontaient le Maccabi Tel-Aviv (6-0), le capitaine de l’OL a permis a son équipe de gagner pour la première fois depuis un mois. ... Lire la suite

  • Strasbourg s'offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace
    Strasbourg s'offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace
    information fournie par So Foot 27.11.2025 22:55 

    Strasbourg 2-1 Crystal Palace Buts : Emegha (53 e ) et El-Mourabet (77 e ) pour les Alsaciens // Mitchell (35 e ) pour les Londoniens Strasbourg a beau avoir dépensé 111 millions d’euros cet été, avoir un nouveau stade, entrer dans une nouvelle dimension, il peut ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank