Grâce à un Cristiano Ronaldo record, le Portugal balaye l'Ouzbékistan

Tenu en échec par la République Démocratique du Congo lors de la première journée, le Portugal était dans l'obligation de réagir face à l'Ouzbékistan. Une mission parfaitement accomplie par les protégés de Roberto Martínez qui se sont imposés 5 à 0 notamment grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. L'Ouzbékistan est donc déjà éliminé.

Portugal 5-0 Ouzbékistan

Buts : Ronaldo (6 e , 39 e ), Mendes (17 e ), Nematov (60 e , CSC) pour la Seleção das Quinas, Leão (87 e )

Tous les favoris de la compétition qui avaient failli lors de la première journée ont répondu présents lors de la deuxième. Le Portugal n’a pas dérogé à la règle. En ne laissant aucun espace et aucun espoir à l’Ouzbékistan qui devait absolument remporter le match pour sauver sa peau dans ce Mondial, la Seleção das Quinas s’est adjugée une large victoire 5 à 0 et provisoirement la tête de ce groupe K en attendant le résultat de la rencontre entre la Colombie et la République Démocratique du Congo.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com