Grâce à KB9, Al-Ittihad se glisse dans le dernier carré de la Coupe d'Arabie saoudite

On a retrouvé Karim Benzema.

En inscrivant un doublé – un but à l’heure de jeu, un autre en prolongation – et en transformant son tir au but, ce mardi soir face au Al-Hilal de Yassine Bounou et Kalidou Koulibaly, Karim Benzema a permis à son équipe d’Al-Ittihad de se qualifier pour les demi-finales de Coupe d’Arabie saoudite (2-2, 1-3 aux tirs au but). Al-Raed, Al-Shabab (l’équipe de Giacomo Bonaventura et Daniel Podence) et Al-Qadsiah (l’équipe de Pierre-Emerick Aubameyang et Nacho) complètent le dernier carré.…

JB pour SOFOOT.com