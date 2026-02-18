Gordon et Newcastle sirotent Qarabağ

Qarabağ 1 – 6 Newcastle

Buts : Cafarguliyev (55 e ) pour les Azerbaïdjanais // Gordon (3 e , SP 32 e , 33 e , et SP 45 e +1) et Thiaw (8 e ) pour les Anglais

Gordon, sans modération. Grâce à un son énorme quadruplé en une mi-temps, Anthony Gordon a quasiment sécurisé la qualification de Newcastle pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le show de l’Anglais a permis aux Magpies de battre largement Qarabağ (5-1) . L’attaquant de 24 ans a montré tout son talent : un face-à-face remporté après un service du colosse Dan Burn (0-1, 3 e ) , un but de renard après un engagement foiré du défenseur Kévin Medina (0-3, 3 e ) et deux pénos (32 e et 45 e +1) . Le deuxième a fait péter un câble à son capitaine Kieran Trippier, qui voulait aussi le tirer.…

UL pour SOFOOT.com