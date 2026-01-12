Google lance la vente en ligne via l'IA générative

Réaliser des recherches de produits, acheter et échanger avec les services clients des revendeurs, c'est la promesse de la dernière version professionnelle de Gemini, présentée dimanche par Google, qui espère ainsi transformer la vente en ligne tout en gardant les utilisateurs sur son outil d'intelligence artificielle (IA).

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Cette nouvelle version de Gemini doit permettre de regrouper à la fois la vente en ligne et les services de relations clients au sein d'un même outil, afin de proposer une "expérience de vente sans difficulté et permettant une résolution instantanée des problèmes rencontrés", selon le communiqué du groupe basé à Mountain View (Californie).

Concrètement, il sera désormais possible pour les utilisateurs de Gemini de chercher des produits, réaliser les achats et échanger avec le service clients sans avoir à quitter l'application de Google.

A mesure de leurs échanges avec Gemini, les consommateurs se verront proposer des produits considérés comme les plus adaptés, provenant des entreprises ayant adopté le nouveau protocole de Google, avant d'y réaliser directement l'achat.

Le groupe annonce avoir d'ores et déjà signé des accords avec plusieurs franchises reconnues aux Etats-Unis, tels que les pizzerias Papa John's, les magasins de décoration Lowe's et les chaînes de supermarchés Walmart, Kroger ou Woolworth.

"Nous travaillons ensemble pour personnaliser l'ensemble des interactions et simplifier chaque décision, enlever toute difficulté pour le consommateur, de manière à permettre à Papa John's d'être de nouveau le numéro un de l'industrie de la pizza dans l'intégration des technologies", a déclaré le directeur technologique de la chaîne de pizzerias, Kevin Vasconi, cité dans le communiqué.

Dans un communiqué séparé, Walmart explique pouvoir proposer les produits les plus à même de correspondre aux besoins de ses clients, en fonctions de leurs échanges avec Gemini, et espère ainsi transformer plus régulièrement une recherche de produit en acte de vente.

"Nous voulons aider le consommateur à avoir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent, quand et où ils le veulent", a déclaré le PDG du groupe, John Furner, "ce partenariat avec Google représente un pas supplémentaire pour créer une expérience d'achat la plus intuitive possible".

Le groupe français Carrefour a également annoncé rejoindre le nouveau protocole IA de Google, afin de "proposer à nos clients des parcours d’achat encore plus fluides, directement intégrés dans Google Search et l'application Gemini, dès que ces fonctionnalités seront déployées", selon le directeur chargé de la transformation numérique du groupe, Emmanuel Grenier.

L'annonce a été réalisée au premier jour de la conférence annuelle des entreprises du secteur de la vente au détail (NRF), qui se déroule jusqu'à mardi à New York.