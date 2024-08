Goodyear agrandit une usine au Canada pour fabriquer des pneus destinés aux véhicules électriques

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le fabricant de pneus Goodyear a annoncé lundi l'investissement d'un demi-milliard de dollars dans l'une de ses usines canadiennes dans le but d'accroître sa production annuelle et d'approvisionner les constructeurs de véhicules électriques.

Le projet de 575 millions de dollars canadiens (382 millions d'euros) rendra possible la fabrication de deux millions de pneus par an et ajoutera 200 emplois aux 1.000 déjà existants dans son usine de Napanee, dans la province de l'Ontario.

"Nous voulons que l'usine évolue pour répondre aux besoins plus diversifiés du marché des véhicules électriques", a indiqué Mark Stewart, président et chef de la direction de Goodyear, lors d'une conférence de presse.

Des pneus différents sont nécessaires pour les véhicules électriques car leur poids est plus élevé que ceux utilisés pour les véhicules à essence.

L'agrandissement de l'usine est soutenu par Ottawa et la province de l'Ontario, qui ont injecté ensemble un montant de 64 millions de dollars canadiens.

Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a vanté "l'abondance d'énergie propre" dans le pays et réitéré son engagement "à mettre en place des mesures sérieuses" pour lutter contre le changement climatique.

Son gouvernement libéral cherche à attirer les investissements dans la transition du secteur automobile vers les véhicules électriques, conduisant à l'injection de 46 milliards de dollars canadiens au cours des quatre dernières années en provenance d'entreprises spécialisées dans la fabrication de véhicules électriques.

La stratégie du Canada - qui a attiré Honda, Volkswagen, Stellantis et d'autres avec des subventions - suit celle des États-Unis voisins, dont la loi sur la réduction de l'inflation a fourni une série d'incitations pour l'industrie verte.