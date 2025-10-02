Gonçalo Ramos chipe un record à Mbappé
Le super-sub ne s’arrête plus.
Buteur en toute fin de match pour offrir au Paris Saint-Germain les trois points face au FC Barcelone (1-2), Gonçalo Ramos pourtant sur le banc au coup d’envoi, s’est offert un tout nouveau record avec le PSG . L’attaquant a inscrit son 34 e but sous le maillot parisien, mais surtout sa 17 e réalisation en tant que remplaçant. Le Portugais dépasse désormais Kylian Mbappé, qui détenait jusqu’à présent le record avec 16 pions inscrits en sortie de banc. …
KM pour SOFOOT.com
