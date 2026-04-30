Atlético-Arsenal surpasse PSG-Bayern dans un domaine inattendu

Alors ça pour une surprise. La demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), mardi soir, a marqué les esprits g râce à une efficacité offensive rarement vue à ce stade de la compétition.

Mercredi, à Madrid, l’Atlético et Arsenal (1-1) n’ont pas offert un spectacle qui se rapproche de celui proposé la veille. Pourtant, une statistique étonnante balaye l’impression visuelle laissée dans les mémoires collectives au terme de ces deux matchs aller.…

CT pour SOFOOT.com