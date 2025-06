Gold Cup : La Jamaïque élimine pratiquement la Guadeloupe

Fin de parcours pour les Gwadas.

Mal embarquée dans cette Gold Cup 2025 avec une défaite contre le Panama en ouverture (5-2), la Guadeloupe de Jocelyn Angloma n’a pas su créer l’exploit contre la Jamaïque dans la nuit de vendredi à samedi. Une courte défaite (2-1) à San José, synonyme de quasi-élimination dans ce groupe C . L’ouverture du score de Thierry Ambrose (32 e ) avait pourtant ranimé l’espoir, mais la fin de première période a été fatale pour les Antillais. Leon Bailey (41 e ) et Jon Russell (45 e +4) ont en effet inversé la tendance et permis au Reggae Boyz de l’emporter. Ces derniers sont deuxièmes au classement, à égalité de points avec le Guatemala (trois) et donc en ballotage favorable pour filer en quarts.…

AB pour SOFOOT.com