Glasner veut offrir un dernier cadeau à Palace avant son départ

Pot de départ en vue. Alors que Crystal Palace va disputer la première finale européenne de son histoire ce mercredi soir face au Rayo Vallecano , cette rencontre sera également très particulière pour Oliver Glasner . On le sait déjà depuis janvier dernier, l’entraîneur autrichien va quitter les Eagles à la fin de la saison et s’apprête donc à diriger son dernier match sur le banc londonien.

Viser l’étage du dessus

À l’occasion de cette finale de Ligue Conférence, l’ancien coach de Wolfsburg et de l’Eintracht Francfort veut offrir un dernier cadeau à Palace pour partir avec le sentiment du devoir accompli : « Lundi, les joueurs m’ont organisé un bel adieu, puis j’ai prononcé quelques mots et j’ai dit que pour moi, le mieux serait bien sûr de gagner demain (ce mercredi soir) , mais pas pour gagner demain, car cela leur permettrait de disputer la Ligue Europa l’année prochaine et d’obtenir ainsi ce que nous aurions dû obtenir cette année , a d’abord avoué l’homme de 51 ans. Et ensuite, j’ai dit que j’aimerais les voir à la TV entamer la Ligue Europa avec l’envie et la confiance nécessaires pour remporter aussi ce trophée. Cela me rendrait vraiment heureux ! » …

VM pour SOFOOT.com