Scaloni rassure tout un pays

Sorti sur blessure avec l’Inter Miami ce weekend, Lionel Messi inquiète tout l’Argentine à quelques encablures du Mondial. Si le club floridien a d’ores et déjà annoncé une « fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche », c’est au tour de Lionel Scaloni de prendre la parole .

Interrogé par le média argentin DSports, le sélectionneur de l’Albiceleste a lui aussi voulu se montrer relativement rassurant sur l’état de santé de son capitaine/maître à jouer/dieu/sauveur/alpha-omega. « On regardait le match ici, dans nos locaux et on a vu qu’il avait demandé à être remplacé, et cela nous arrangeait bien , a-t-il d’abord précisé avant de prononcer les mots espérés par tout un pays. Les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises. »…

JF pour SOFOOT.com