Giroud sort le LOSC du piège tendu par Brann

Décevant devant son public, Lille a frôlé la correctionnelle contre le petit poucet norvégien, Brann. Olivier Giroud est néanmoins sorti de sa boîte dans le money time pour mettre le LOSC sur les bons rails dans cette Ligue Europa (2-1). Un départ en mode diesel.

Lille 2-1 Brann

Buts : Igamane (54 e ), Giroud (80 e ) // Magnússon (59 e )

Sur le papier, ce devait être une formalité. Brann arrivait au stade Pierre Mauroy avec un coefficient UEFA riquiqui, le plus faible du plateau de la Ligue Europa cette saison (7,937 quand celui du LOSC est de 66,000). Le troisième du championnat norvégien a cependant opposé une farouche résistance aux Lillois, sauvés par le supersub Olivier Giroud dans les dix dernières minutes (2-1). Bruno Génésio avait choisi de lancer six nouveaux joueurs dans le onze par rapport au derby, dont le jeune défenseur Adeagan Goffi (17 ans), titulaire pour la première fois chez les pros. Peu d’entre eux ont brillé, mais l’essentiel est assuré.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com