 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Giroud sort le LOSC du piège tendu par Brann
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 20:44

Giroud sort le LOSC du piège tendu par Brann

Giroud sort le LOSC du piège tendu par Brann

Décevant devant son public, Lille a frôlé la correctionnelle contre le petit poucet norvégien, Brann. Olivier Giroud est néanmoins sorti de sa boîte dans le money time pour mettre le LOSC sur les bons rails dans cette Ligue Europa (2-1). Un départ en mode diesel.

Lille 2-1 Brann

Buts : Igamane (54 e ), Giroud (80 e ) // Magnússon (59 e )

Sur le papier, ce devait être une formalité. Brann arrivait au stade Pierre Mauroy avec un coefficient UEFA riquiqui, le plus faible du plateau de la Ligue Europa cette saison (7,937 quand celui du LOSC est de 66,000). Le troisième du championnat norvégien a cependant opposé une farouche résistance aux Lillois, sauvés par le supersub Olivier Giroud dans les dix dernières minutes (2-1). Bruno Génésio avait choisi de lancer six nouveaux joueurs dans le onze par rapport au derby, dont le jeune défenseur Adeagan Goffi (17 ans), titulaire pour la première fois chez les pros. Peu d’entre eux ont brillé, mais l’essentiel est assuré.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bompastor « pas surprise » par le sexisme dans le foot
    Bompastor « pas surprise » par le sexisme dans le foot
    information fournie par So Foot 25.09.2025 19:40 

    Le chemin est encore long. 78% des femmes travaillant dans le football ont déjà été victimes de discrimination selon une étude de Women in Football. Elles sont aussi une majorité nette (63,5%) à avoir fait l’objet de blagues sexistes . Sonia Bompastor a été interrogée ... Lire la suite

  • La FIFA présente ses trois mascottes pour la Coupe du monde 2026
    La FIFA présente ses trois mascottes pour la Coupe du monde 2026
    information fournie par So Foot 25.09.2025 18:17 

    Disneyland a de la concurrence. Après l’annonce de la présence des trois mascottes prévues pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a révélé ce jeudi les apparences de ces mascottes, représentant chacune un des pays hôtes de la compétition. … KM pour SOFOOT.com

  • Héros de Liverpool en août, il signe son premier contrat professionnel
    Héros de Liverpool en août, il signe son premier contrat professionnel
    information fournie par So Foot 25.09.2025 17:18 

    Professionnellement rouge. Liverpool a annoncé ce jeudi le premier contrat professionnel de son jeune ailier Rio Ngumoha, tout juste âgé de 17 ans. Formé à Chelsea, l’Anglais avait rejoint les Reds la saison dernière, avant de rejoindre l’équipe première cette ... Lire la suite

  • BlueCo apporte son soutien à Marc Keller face à la contestation des supporters
    BlueCo apporte son soutien à Marc Keller face à la contestation des supporters
    information fournie par So Foot 25.09.2025 17:12 

    Vent debout contre la tempête alsacienne. Face au mécontentement des supporters de Strasbourg, le consortium propriétaire du club a tenu, dans un communiqué, à apporter son « soutien total » à Marc Keller, président du club . Pour rappel, des banderoles fleurissent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank