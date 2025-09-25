Giroud bat un nouveau record au niveau européen

Mais où s’arrêtera-t-il ?

Sorti du banc contre Brann ce jeudi, Olivier Giroud a écrit une nouvelle page de sa légende en offrant la victoire au LOSC, d’un coup de tête imparable, à la 80 e minute (2-1). Son troisième but sous le maillot des Dogues, pas anodin puisqu’il lui permet de devenir, à 38 ans et 360 jours, le buteur français le plus âgé de l’histoire des Coupes d’Europe. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France est aussi devenu le deuxième joueur français le plus âgé à disputer un match de C1, de C2, de C3 ou de C4 , à 38 ans et 360 jours. Seul l’ancien gardien de Nancy, Bruno Ferrero, fait mieux (39 ans et 302 jours).…

QB pour SOFOOT.com