 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Giroud bat un nouveau record au niveau européen
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 22:08

Giroud bat un nouveau record au niveau européen

Giroud bat un nouveau record au niveau européen

Mais où s’arrêtera-t-il ?

Sorti du banc contre Brann ce jeudi, Olivier Giroud a écrit une nouvelle page de sa légende en offrant la victoire au LOSC, d’un coup de tête imparable, à la 80 e minute (2-1). Son troisième but sous le maillot des Dogues, pas anodin puisqu’il lui permet de devenir, à 38 ans et 360 jours, le buteur français le plus âgé de l’histoire des Coupes d’Europe. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France est aussi devenu le deuxième joueur français le plus âgé à disputer un match de C1, de C2, de C3 ou de C4 , à 38 ans et 360 jours. Seul l’ancien gardien de Nancy, Bruno Ferrero, fait mieux (39 ans et 302 jours).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Barcelone ne lâche pas le Real
    Barcelone ne lâche pas le Real
    information fournie par So Foot 25.09.2025 23:43 

    Real Oviedo 1-3 FC Barcelone Buts : Reina (33 e ) // Garcia (56 e ), Lewandowski (70 e ), Araujo (88 e ) Action, réaction.… QB pour SOFOOT.com

  • Le Pana leader, Lille dans le top 8
    Le Pana leader, Lille dans le top 8
    information fournie par So Foot 25.09.2025 23:32 

    D’un Z qui veut dire Zaroury. Le Panathinaïkos est le premier leader officiel de la Ligue Europa cette saison, et il le doit en grande partie à Anass Zaroury. L’ancien lensois a inscrit un triplé (13 e , 19 e , 68 e ) lors de la large victoire de son équipe sur ... Lire la suite

  • L'OL s'impose dans la douleur à Utrecht
    L'OL s'impose dans la douleur à Utrecht
    information fournie par So Foot 25.09.2025 22:59 

    Secoué à Utrecht, l'Olympique lyonnais a réussi à tirer les marrons du feu grâce à un bijou de Tanner Tessmann (0-1). L'OL se place tout de suite dans le peloton de tête, comme Lille. Utrecht 0-1 Lyon But : Tessmann (75 e ) Cinq mois après son élimination rocambolesque ... Lire la suite

  • Giroud sort le LOSC du piège tendu par Brann
    Giroud sort le LOSC du piège tendu par Brann
    information fournie par So Foot 25.09.2025 20:44 

    Décevant devant son public, Lille a frôlé la correctionnelle contre le petit poucet norvégien, Brann. Olivier Giroud est néanmoins sorti de sa boîte dans le money time pour mettre le LOSC sur les bons rails dans cette Ligue Europa (2-1). Un départ en mode diesel. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank