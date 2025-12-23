Giovanni Sio : « En National 3, je ne veux pas être un donneur de leçons »

Giovanni Sio a quitté la Ligue 1 un soir d’août 2018, après un anecdotique Montpellier-Dijon. Passé par les Émirats, la Turquie et la Suisse, l’international ivoirien a finalement mis un terme à sa carrière professionnelle en novembre 2023, dans l’anonymat du championnat thaïlandais. Deux ans plus tard, l’homme aux 35 pions dans la Ligue des talents se fait plaisir à Vertou, dans la poule B de National 3. À quelques pas de Nantes, ce club formateur qui ne lui a pas laissé sa chance.

Il y a deux ans, tu prenais ta retraite en Thaïlande. Aujourd’hui, on te retrouve à Vertou… Que s’est-il passé ?

À vrai dire, je n’avais pas encore pris ma retraite officiellement. Je n’ai rien trouvé d’intéressant après la Thaïlande, donc je me suis dit que c’était le moment de faire une petite pause pour réfléchir à ce que je voulais faire après le foot. Pour être franc, j’étais un peu gavé. Je n’avais plus la motivation de faire une préparation… Dans ma tête, j’avais fait mon temps, je ne pensais plus au haut niveau. Mais à Vertou, on m’a proposé de jouer pour prendre du plaisir et être près de ma famille. Je me suis dit : pourquoi pas ? J’avais encore les jambes pour revenir dans un club amateur. Vertou a l’objectif de remonter en National 2, le projet m’a intéressé. J’avais des affinités avec le coach, Yvonnick Sidaner, que j’ai connu quand j’étais en formation à Nantes. Il m’avait déjà proposé de venir finir ma carrière ici quand je jouais à Sion (2021-2023) , mais à l’époque, je trouvais que ce n’était pas le moment. Je lui avais dit qu’un jour, peut-être, ce serait possible. Finalement, ça s’est fait cet été.…

Propos recueillis par Elliott Bureau pour SOFOOT.com