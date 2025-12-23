 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Giovanni Sio : « En National 3, je ne veux pas être un donneur de leçons »
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 13:32

Giovanni Sio : « En National 3, je ne veux pas être un donneur de leçons »

Giovanni Sio : « En National 3, je ne veux pas être un donneur de leçons »

Giovanni Sio a quitté la Ligue 1 un soir d’août 2018, après un anecdotique Montpellier-Dijon. Passé par les Émirats, la Turquie et la Suisse, l’international ivoirien a finalement mis un terme à sa carrière professionnelle en novembre 2023, dans l’anonymat du championnat thaïlandais. Deux ans plus tard, l’homme aux 35 pions dans la Ligue des talents se fait plaisir à Vertou, dans la poule B de National 3. À quelques pas de Nantes, ce club formateur qui ne lui a pas laissé sa chance.

Il y a deux ans, tu prenais ta retraite en Thaïlande. Aujourd’hui, on te retrouve à Vertou… Que s’est-il passé ?

À vrai dire, je n’avais pas encore pris ma retraite officiellement. Je n’ai rien trouvé d’intéressant après la Thaïlande, donc je me suis dit que c’était le moment de faire une petite pause pour réfléchir à ce que je voulais faire après le foot. Pour être franc, j’étais un peu gavé. Je n’avais plus la motivation de faire une préparation… Dans ma tête, j’avais fait mon temps, je ne pensais plus au haut niveau. Mais à Vertou, on m’a proposé de jouer pour prendre du plaisir et être près de ma famille. Je me suis dit : pourquoi pas ? J’avais encore les jambes pour revenir dans un club amateur. Vertou a l’objectif de remonter en National 2, le projet m’a intéressé. J’avais des affinités avec le coach, Yvonnick Sidaner, que j’ai connu quand j’étais en formation à Nantes. Il m’avait déjà proposé de venir finir ma carrière ici quand je jouais à Sion (2021-2023) , mais à l’époque, je trouvais que ce n’était pas le moment. Je lui avais dit qu’un jour, peut-être, ce serait possible. Finalement, ça s’est fait cet été.…

Propos recueillis par Elliott Bureau pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l'Europe
    La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l'Europe
    information fournie par So Foot 24.12.2025 12:51 

    Le protectionnisme à l’américaine. Alors que les rumeurs se sont récemment multipliées selon lesquelles l’attaquante du Washington Spirit Trinity Rodman aurait reçu des offres lucratives en provenance d’Europe, la NWSL a réagi. Mardi, le championnat féminin des ... Lire la suite

  • Le City Group se déleste d'un club
    Le City Group se déleste d'un club
    information fournie par So Foot 24.12.2025 12:31 

    Sandesh Jhingan avait la vision. Le football indien est en pleine tourmente. La saison 2025-26 n’a toujours pas commencé, les accords commerciaux sont flous et aucune date de lancement n’a encore été fixée, à cause de problèmes de gouvernance entre la fédération ... Lire la suite

  • Wemby apprend aux Américains comment bien supporter leur équipe
    Wemby apprend aux Américains comment bien supporter leur équipe
    information fournie par So Foot 24.12.2025 12:14 

    Une tradition balkanique ou islandaise ? Victor Wembanyama n’a visiblement pas oublié l’Euro 2016 et la puissance du clapping islandais. Dans la nuit de mardi à mercredi, son équipe des San Antonio Spurs a de nouveau battu l’« invincible » Oklahoma City Thunder ... Lire la suite

  • D’un message WhatsApp à la CAN au Maroc, la folle histoire de ce joueur ougandais
    D’un message WhatsApp à la CAN au Maroc, la folle histoire de ce joueur ougandais
    information fournie par So Foot 24.12.2025 12:00 

    Quand un simple message bouleverse une carrière. Le premier match de groupe de la sélection ougandaise mardi face à la Tunisie avait une signification toute particulière pour Melvyn Lorenzen. En octobre, sa seule et unique sélection remontait déjà à neuf ans. Pourtant, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank